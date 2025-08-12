В Ленинском завершили второй этап обработки от борщевика

В подмосковном Ленинском городском округе завершен второй этап работ по уничтожению борщевика Сосновского, в ходе которого обработано свыше 50 Га территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По борьбе с борщевиком Сосновского предусмотрено два этапа обработки: первый — начинается как можно раньше, в мае, в начале появления первых ростков растения и заканчивается примерно в конце июня, когда борщевик начал желтеть и сохнуть. Так как новые семена могут уже дать рост, мы начинаем второй этап обработки и завершаем его к середине августа», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Андрей Асеев.

Для уничтожения борщевика применяются современные методы, позволяющие эффективно бороться с сорняком, не нанося вреда окружающей среде и другим растениям. Работы по обработке земель проводились специалистами подрядной организации «Элеос» с использованием гербицида избирательного действия.

В этом сезоне запланировано обработать 67 гектаров территории от Борщевика Сосновского. На данный момент обработано 55 гектаров. В Московской области применяют спутниковый мониторинг и беспилотники для отслеживания динамики роста борщевика и оценки результативности обработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.