В Ленинском заработал каток у кинотеатра «Искра»

В подмосковном Видном у кинотеатра «Искра» начала функционировать ледовая площадка с искусственным покрытием площадью 900 квадратных метров. Каток открыт ежедневно с десяти утра до девяти вечера с предусмотренным техническим перерывом каждые полтора часа. Об этом сообщает пресс‑служба главы администрации горокруга.

«Для комфорта жителей Ленинского округа на катке мы организовали прокат коньков и оборудовали теплый, просторный пункт переодевания. По периметру установили систему видеонаблюдения и современное звуковое оборудование», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Каток будет работать до 15 марта 2026 года при благоприятных погодных условиях. В период новогодних праздников посетителей ждет насыщенная программа с развлекательными номерами на льду. На прокат жителям доступны все размеры, а для начинающих юных фигуристов предусмотрены специальные помощники. В ближайшее время рядом с катком разместят ярмарку, а также создадут атмосферу волшебного праздника новогодней подсветкой.

«Первые два сеанса в первой половине дня предоставляются бесплатно всем жителям Ленинского городского округа. Участники специальной военной операции и их родные, а также многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение катка в течение всего дня», — сообщил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

В пресс-службе добавили, что в рамках программы губернатора Подмосковья «Зима в Подмосковье» 30 ноября проведут праздничное мероприятие на катке у кинотеатра «Искра» в городе Видное. Жителей ожидают яркие номера творческого коллектива на льду, а также выступление профессиональных фигуристов. Возрастное ограничение 3+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.