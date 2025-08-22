В Ленинском впервые прошла «Выездная администрация. Транспорт»

Впервые в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» Ленинского округа состоялась встреча с жителями в формате «Выездной администрации. Транспорт», где обсудили вопросы, касающиеся нерегулярных рейсов автобусов, несоответствия расписанию и парковки общественного транспорта вблизи жилых домов в неположенных местах на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы заинтересованы в получении обратной связи от жителей с целью улучшения транспортного обслуживания населения. Нам важно понимать мнение жителей о текущей ситуации, выявить проблемные зоны, требующие усиления, а также определить необходимость корректировки маршрутной сети. Полученные данные будут тщательно проанализированы и совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области использованы для разработки и реализации мер по повышению качества транспортного обслуживания в Ленинском городском округе», — сказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Уточняется, что мероприятие прошло при участии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Депутатов Совета Депутатов ЛГО, администрации Ленинского городского округа, директоров филиалов АО Мострансавто — МАП 3, МАП 1, представителей УРТК МО, административно-пассажирской инспекции Московской области, сотрудников ГАИ по ЛГО.

«В ходе „Выездной администрации“ к нам обратилась жительница по вопросу выпуска дополнительного общественного транспорта на муниципальный маршрут № 29 „Видное (Площадь) — Володарского“. В целях улучшения транспортного обслуживания населения принято решение увеличить количество автобусов на маршруте и сократить интервал движения между рейсами общественного транспорта», — сказал Андрей Пальтов.

Дополнительно сообщается, что во время «Выездной администрации. Транспорт» также были приняты решения по запуску одного автобуса малого класса в рамках пилотного проекта для определения востребованности в маршруте № 35 «Видное (ПЛК) — Калиновка» и по возобновлению работы маршрута общественного транспорта смежного межрегионального маршрута № 1224к «Суханово парк — Москва (м. Бульвар Дм. Донского)».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.