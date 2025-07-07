В Ленинском прошла антинаркотическая акция

В Центральном парке подмосковного Ленинского городского округа состоялась познавательная антинаркотическая программа «Береги здоровье от вредных привычек» для участников школьных лагерей. Мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Такие мероприятия очень важны для воспитания и формирования ребенка. Ведь мы — взрослые ответственные за наших детей. Только мы своей заботой и вниманием сможет помочь ребенку выбрать здоровый и правильный путь без вредных привычек. Главное объяснять все в доступной игровой форме», — рассказала ассистент режиссера Дворца культуры «Видное» Ксения Князева.

Она уточнила, что в рамках программы с ребятами обсудили вопросы здорового образа жизни, правильного питания и включения спорта в повседневную жизнь. Участники также составили план для сохранения здоровья на каждый день.

Кульминацией мероприятия стала спортивная эстафета под названием «Дружба», в которой ребята смогли проявить командный дух и физическую активность. Кроме того, участники проявили свои творческие способности, нарисовав «Человека, который кушает полезные продукты» и «Человека, который ест вредные продукты». В завершение все участники получили приятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.