В Ленинском прошла акция «Засветись»

В Ленинском городском округе 5 ноября в рамках акции «Засветись» сотрудники Госавтоинспекции УМВД России провели профилактическую работу для участников, использующих двухколесный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Акция направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности, таких как электровелосипеды и самокаты. Мы напоминаем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил безопасности. При переходе проезжей части следует использовать пешеходные переходы и убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. В связи с ранним наступлением темноты обращаем внимание на обязательное наличие светоотражающих элементов на одежде в зонах повышенной видимости», — приводятся в сообщении слова инспектора группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирины Чекмаревой.

В ведомстве отметили, что всем участникам дорожного движения, использующим двухколесный транспорт, были разъяснены правила пересечения пешеходных переходов. Кроме того, были предоставлены светоотражающие элементы для повышения уровня безопасности в условиях недостаточной освещенности. Водителям автотранспортных средств также напомнили о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автомобиле.

«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и проявлять внимательность вблизи образовательных учреждений и детских садов, учитывая возможное наличие детей на дороге», — добавила сотрудник Госавтоинспекции Ирина Чекмарева.

В ведомстве добавили, что акция направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, которая осуществляется на регулярной основе в Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.