В Ленинском прошла акция «Засветись»

В поселке Развилка сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу и студенты профессионального колледжа «Московия» 1 декабря провели ежемесячную акцию «Засветись!», направленную на профилактику дорожно‑транспортных происшествий с участием пешеходов, сообщает пресс‑служба муниципалитета.

«Совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы напоминаем водителям и пешеходам о мерах безопасности на дорогах. В акции приняли участие также студенты. Работаем преимущественно в зоне пешеходных переходов — как регулируемых, так и нерегулируемых. К сожалению, в этом районе недавно произошло дорожно‑транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок пешеход», — сообщила инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

Она отметила, что за 10 месяцев 2025 года по Московской области зарегистрированы более 3 000 дорожно‑транспортных происшествий.

«В дорожно-транспортных происшествиях за 2025 год в регионе погибли свыше 500 человек, около 3 000 получили травмы. 391 ДТП произошло с участием пешеходов, поэтому сейчас мы делаем особый акцент на безопасности пешеходов в нашем округе», — подытожила Чекмарева.

В ходе акции всем участникам вручили светоотражающие браслеты и наклейки — их рекомендуется размещать на одежде, сумках, колясках и других предметах, чтобы увеличить заметность пешехода в темное время суток. Подобные акции, направленные на повышение безопасности на дорогах, проводятся в Ленинском округе на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.