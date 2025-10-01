В Ленинском прошел традиционный фестиваль туризма

В подмосковном Ленинском городском округе вновь состоялся традиционный фестиваль «Туризм Первых», приуроченный ко Всемирному дню туризма. Мероприятие, организованное активистами «Движения Первых», собрало активных участников, увлеченных туризмом и активным отдыхом, и позволило создать атмосферу настоящего походного лагеря в черте города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Фестиваль „Туризм Первых“ вновь доказал, что для интересного и активного отдыха не нужно уезжать далеко от дома. Участники зарядились отличным настроением и запаслись теплом дружеской атмосферы на всю предстоящую осень. Нам удалось сплотить большую команду единомышленников, чтобы вовлечь в туристическое движение как можно больше участников», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения Движения Первых Ксении Жуковой.

Уточняется, что для участников была подготовлена насыщенная программа, которая включала душевные песни под гитару у костра и согревающий горячий чай, познавательные мастер-классы по топографии, основам разведения костра, вязанию туристических узлов и оказанию первой помощи, веревочные этапы «Переправа» и «Бабочка», где участники смогли проверить свою ловкость и командный дух, а также импровизированное представление от местной школы вожатых.

Завершился фестиваль розыгрышем полезных подарков, которые пригодятся каждому туристу: дождевиков, панам, шарфов, шапок и шопперов. Благодаря совместным усилиям с молодежным православным клубом «Прозелит» Видновского благочиния и парками культуры и отдыха города Видное, фестиваль получился по-настоящему масштабным и запоминающимся событием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.