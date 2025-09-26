В Ленинском прошел финал конкурса «Голос Подмосковья»

В подмосковном Ленинском городском округе на территории детской школы искусств в рамках программы «Активное долголетие» прошел масштабный областной вокальный конкурс «Голос Подмосковья». Мероприятие было приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Искренне поздравляю всех финалистов конкурса „Голос Подмосковья“. Участники данного мероприятия являются ярким подтверждением того, что творчество не имеет возрастных ограничений, душа и ваш талант всегда молоды. Желаю вам теплых и ярких впечатлений от сегодняшнего мероприятия», — обратился к участникам мероприятия заместитель главы Ленинского округа Иван Гатман.

Уточняется, что мероприятие собрало более 220 талантливых участников и благодарных зрителей из 18 городских округов Подмосковья. Конкурс «Голос Подмосковья» стал настоящим праздником творчества, продемонстрировавшим таланты вокалистов старшего поколения. В финале прозвучали трогательные и душевные исполнения песен военных лет, затронувшие сердца каждого слушателя. Конкурсанты с большим мастерством передали всю глубину и эмоциональность произведений, подарив зрителям незабываемые впечатления. Все участники конкурса «Голос Подмосковья» были отмечены дипломами и памятными подарками, получив заслуженное признание своего таланта и усердия.

На территории Ленинского округа открылся новый клуб «Активное долголетие» в деревне Мисайлово. Там уже стартовали занятия, которые пользуются наибольшей популярностью среди участников программы. В настоящее время проводятся тренировки по общей физической подготовке, включающие разминку, работу с лентами и гантелями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.