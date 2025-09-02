В Ленинском пройдет интерактивный фестиваль красок

В рамках проводимых мероприятий, посвященных 60-летию города Видное и 96-летию Ленинского городского округа, 6 сентября на территории Центрального парка состоится интерактивный фестиваль красок Holi Dance. Все желающие, как жители, так и гости округа, приглашаются принять участие в этом красочном событии, которое начнется в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Фестиваль Holi Dance — это современный и яркий формат празднования. Это прекрасная возможность для жителей всех возрастов стать частью масштабного красочного шоу, раскрыть свои творческие способности и получить незабываемые эмоции. Мы специально пригласили организаторов из Санкт-Петербурга, чтобы подарить нашему городу частичку знаменитого северного фестиваля красок. Уверены, что этот праздник станет одним из самых запоминающихся событий программы и будет интересен как молодежи, так и семьям с детьми», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Жителей и гостей Ленинского округа ждет незабываемое красочное шоу, наполненное уникальными активностями, увлекательными конкурсами и ярким перформансом. Вход на фестиваль свободный, без возрастных ограничений (0+). Краска приобретается на территории фестиваля. Вход с посторонней краской строго воспрещен.

Напомним, что в программе Дня города также запланированы спортивный забег по центральным улицам Видного, торжественные мероприятия, включая благодарственный молебен в Георгиевском храме, возложение цветов к Вечному огню и памятнику основателям Видного, официальная часть на площади у кинотеатра «Искра», сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников специальной военной операции, а также большой праздничный концерт с участием местных коллективов, симфонического оркестра и приглашенных артистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.