В Ленинском появится новый каток с искусственным льдом

В рамках губернаторской программы Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в городе Видное подмосковного Ленинского городского округа началась подготовка к открытию нового катка. С 5 декабря 2025 года на площади у кинотеатра «Искра» начнет работу ледовая площадка с искусственным покрытием площадью 900 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Инфраструктура нового катка будет включать все необходимое для комфортного отдыха: предусмотрим прокат фигурных и хоккейных коньков для детей и взрослых, оборудуем теплый и просторный павильон для переодевания площадью 110 кв. м. с удобной планировкой, предложим специальные поддерживающие устройства для детей, а также оснастим каток современными системами видеонаблюдения и качественным звуковым оборудованием», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Уточняется, что каток будет работать до 10 марта 2026 года. Для посетителей предусмотрены бесплатные утренние и дневные сеансы в будни и выходные дни, а для льготных категорий граждан — бесплатное посещение в течение всего времени работы.

«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для зимнего отдыха жителей. Особое внимание уделили безопасности и доступности — как для опытных фигуристов, так и для тех, кто впервые встает на коньки», — дополнил Владимир Каширин.

В ведомстве добавили, что для удобства гостей будет запущена онлайн-продажа билетов через специализированный сайт. В период новогодних праздников посетителей ждет специальная программа мероприятий с развлекательными событиями на льду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.