В Ленинском отметили День Государственного флага РФ

В подмосковном Ленинском городском торжественно отметили День Государственного флага Российской Федерации. Главное мероприятие развернулось возле кинотеатра «Искра», где состоялся масштабный флешмоб «С любовью к России» объединивший около 450 молодых активистов муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруг.

«День Государственного флага Российской Федерации — это не только дань уважения символу нашей страны, но и возможность для каждого из нас почувствовать себя частью великой нации. Это событие стало замечательной возможностью для активной молодежи округа объединиться и выразить свою гордость за нашу страну. Мы всегда стремимся к новым идеям, обсуждая варианты с молодежью. Значение нашего флага и его роль в российской истории навсегда останутся в нашей памяти», - приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

Активная молодежь округа, включая школьников, творческие коллективы и местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» объединились, чтобы выразить любовь к Родине. Участники флешмоба под патриотическую песню исполнили танцевальные движения, используя флажки и сердца в цветах российского триколора.

Местное отделение активистов «Волонтеры Подмосковья» раздали ленточки жителям муниципалитета и рассказали о значении цветов флага. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием местных артистов и творческих коллективов.

«Я часто участвую в патриотических мероприятиях, но во флешмобе впервые. День Государственного флага – важный праздник, укрепляющий дух и объединяющий народ. Я уверена, что все здесь проникнуто любовью к Родине, и мероприятие пройдет замечательно», - поделилась одна из участниц флешмоба, ученица Видновской школы №10 Дарья Воробьенко.

Кроме того, в парках муниципалитета прошли праздничные мероприятия под названием «Триколор моей страны», включавшие ярмарки, развлекательные программы, мастер-классы по созданию значков и брелоков в цветах флага, фотовыставку, посвященную истории российского флага, спортивные состязания, концерт «Гордо реет триколор» и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.