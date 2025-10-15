В Ленинском открылись медицинские классы для школьников

В Видновской клинической больнице подмосковного Ленинского городского округа совместно с Управлением образования администрации муниципалитета запустили профориентационный проект для школьников. Медицинские классы начали работу в художественно-техническом лицее и школе № 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В ходе занятия школьники познакомились с историей медицины — от древних цивилизаций Индии, Китая и Греции до современных медицинских практик. Особое внимание было уделено развитию медицины в Ленинском городском округе и структуре Видновской клинической больницы. Детям понравилось рассуждать, и таким образом они понимают, что врач всегда стоит перед выбором, за который несет ответственность», — отметила заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы Светлана Глоба, проводившая урок «Введение в специальность „врач“.

Уточняется, что первое занятие прошло в Видновском художественно-техническом лицее для 28 учеников десятых классов. Программа урока включала интерактивные задания, позволившие школьникам применить полученные знания на практике. Учащиеся также узнали о разнообразии медицинских специальностей и особенностях работы в сфере здравоохранения.

В рамках дальнейшего развития проекта планируется организация экскурсий в отделения Видновской клинической больницы, участие школьников в волонтерских программах по профилактике вредных привычек и привлечение к работе с учащимися врачей разных специальностей. Проект медицинских классов направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся и подготовку будущих специалистов для системы здравоохранения округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября 2026 года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — подчеркнул губернатор.