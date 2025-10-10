В Ленинском округе завершили комплексное благоустройство дворов

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в подмосковном Ленинском городском округе завершено благоустройство 15 дворовых территорий. Проект осуществлен при поддержке министерства чистоты Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Городская среда — отражение нашего стремления к комфорту и красоте. Благоустройство дворовых территорий становится неотъемлемой частью жизни жителей, создавая уютные пространства для общения и отдыха. Внимание уделяется не только внешнему виду, но и функциональности», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что работы были осуществлены в следующих населенных пунктах: поселок Развилка, город Видное, поселки городского типа Новодрожжино, Боброво и Горки Ленинские. В рамках благоустройства выполнен комплекс работ: уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие на тротуарах и пешеходных дорожках, отремонтированы проезды и парковочные места с применением горячих асфальтобетонных смесей, заменен бортовой камень, установлены новые скамейки и урны, обустроены спуски для маломобильных граждан и детских колясок, заменены малые архитектурные формы и проведено озеленение территории. Все работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Также в Ленинском округе полностью завершены запланированные на этот год работы по модернизации пешеходной инфраструктуры в рамках региональной программы «Пешком». Всего была создана и модернизирована 21 пешеходная дорожка, ведущая к социально значимым объектам муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.