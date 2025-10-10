В Ленинском округе завершилась реализация программы «Пешком»

В подмосковном Ленинском городском округе полностью завершены запланированные на этот год работы по модернизации пешеходной инфраструктуры в рамках региональной программы «Пешком». Всего была создана и модернизирована 21 пешеходная дорожка, ведущая к социально значимым объектам муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках реализации программы „Пешком“, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, мы полностью выполнили запланированные работы в установленные сроки. Созданные и обновленные пешеходные зоны повышают уровень безопасности и удобства передвижения жителей при посещении образовательных учреждений, медицинских центров и других социально значимых мест. Каждый реализованный проект — это не просто благоустроенная тропа, а инвестиция в создание благоприятной городской среды нашего округа», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.

Общая протяженность всех обустроенных пешеходных коммуникаций составила около одного километра. Работы проводились в разных населенных пунктах муниципалитета, включая город Видное, поселки Горки Ленинские, Володарского, Развилка, село Молоково и рабочий поселок Горки.

Благоустройство пешеходных зон проводилось комплексно и состояло из пяти ключевых этапов: установки бордюров, формирования и укрепления щебеночного основания, укладки долговечного асфальтового покрытия и восстановления газонов. Такой подход гарантирует комфортное и безопасное передвижение пешеходов в любое время года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.