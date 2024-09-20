В Ленинском округе завершаются работы по благоустройству сквера

В Ленинском округе на улице Школьной в Видном подходят к завершению работы по благоустройству сквера «80-летия Ленинского района». На сегодняшний день готовность составляет 95%. Ход работ на объекте проверил глава Ленинского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот сквер является знаковым местом города, потому что именно здесь расположена стела с портретами лауреатов премии Ленинского городского округа. В День города мы наградили 16 человек, которые внесли наибольший вклад в развитие нашего муниципалитета. После реконструкции стелы их фотографии сможет увидеть каждый житель. Кроме того, здесь будут нанесены QR-коды, перейдя по которым можно будет узнать о заслугах каждого лауреата», — рассказал Каторов.

Стела будет играть роль разграничителя пространства. По одну сторону от нее появится детская площадка, сейчас на ней завершается нанесение покрытия, а по другую сторону — зона для спокойного отдыха, где уже уложена плитка и посеян газон. В октябре территория будет полностью приведена в порядок.

«Сквер находится на въезде в Видное, а значит является лицом нашего города, и должен выглядеть соответствующе. Кроме того, он расположен рядом с самым крупным в Ленинском округе офисом МФЦ, здесь всегда большой поток людей, а значит необходимо создать для них комфортные условия для проведения времени», — подчеркнул Каторов.

Площадь сквера составляет 0,4 гектара. В 2023 году эта территория победила в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.