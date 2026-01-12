В Ленинском округе задействовали до 1 000 рабочих и 217 машин для уборки снега

В Ленинском округе с 1 января 2026 года коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя последствия циклона «Фрэнсис» и снегопадов. В уборке ежедневно участвуют до 1000 сотрудников и более 200 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском округе продолжается ликвидация последствий циклона «Фрэнсис» и обильных снегопадов. С 1 января 2026 года коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищая улицы, дворы, тротуары и общественные пространства. Ежедневно на уборку выходят от 560 до 1000 сотрудников управляющих компаний и МБУ «Благоустройство».

Максимальное количество техники — 217 единиц — было задействовано 9 января, в период наиболее сильного снегопада. Дорожные службы очищают муниципальные дороги общей протяженностью более 300 километров. В период с 8 по 11 января в уборке участвовали 55 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, самосвалы, экскаваторы, погрузчики и автомобили «Газель» типа «дорожный мастер».

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются с учетом погодных условий. Приоритет отдается основным магистралям, маршрутам общественного транспорта и подъездам к социально значимым объектам. Жителей просят не оставлять личный транспорт в зонах уборки и с пониманием относиться к временным неудобствам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.