В Ленинском округе выбрали воспитателя года

В Ленинском городском округе на территории Видновской школы № 7 состоялось торжественное завершение муниципального этапа конкурса «Воспитатель года». В нем приняли участие 14 представителей дошкольных образовательных учреждений. Три педагога, которые вышли в финал, представили творческую презентацию «Моя профессия-педагог», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Участие в профессиональном конкурсе — это всегда вызов, прежде всего себе. У каждого педагога есть возможность проверить свои силы и профессиональную компетентность», — приводятся в сообщении слова начальника управления образования администрации Ленинского городского округа Наталии Киселевой.

В пресс-службе сообщили, что победу в данном конкурсе одержала воспитатель из дошкольного отделения Мисайловской школы № 1 Анна Куликова, она набрала в общей сумме 709 баллов по итогам всех испытаний. Отбор осуществлялся по результатам трех туров, включая визитную карточку воспитателя, проведение мастер-класса, педагогическое мероприятие с детьми и профессиональный разговор. Второе место заняла педагог из Бутовской школы № 1 Анна Шевцова с результатами в 692 балла. Третье место и специальный приз от Ленинской территориальной организации профсоюза образования получила воспитатель дошкольного отделения Видновской школы № 7 Вера Рвачева, набрав 673 балла. Все конкурсанты были отмечены грамотами.

«Хочу выразить огромную благодарность в первую очередь своему коллективу Мисайловской школы, моим наставникам. Знаете, когда есть за спиной надежный тыл, то ничего не страшно, любая цель достижима», — поделилась впечатлениями победительница конкурса, воспитатель дошкольного отделения Мисайловской школы № 1 Анна Куликова.

Победитель будет представлять Ленинский городской округ на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2025».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.