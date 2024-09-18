В Ленинском округе вручили первые паспорта 7 юным жителям

«Сегодня помимо дополнительных возможностей, вы еще получаете и дополнительные обязанности. Желаю гордо носить звание гражданина Российской Федерации, выбрать верный путь в своей жизни и идти к намеченным целям. Уверен, что каждый из ребят внесет свою лепту в развитие не только Ленинского округа, но и всей Московской области», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что подобные мероприятия в стенах администрации проходят каждый месяц. Любой желающий, получающий впервые паспорт гражданина Российской Федерации, может принять участие. Сдать документы на оформление можно в четырех МФЦ Ленинского округа. За лето в многофункциональных центрах нашего округа данную услугу оформили 671 человек.

«Для меня этот день очень волнительный, ведь получение первого такого серьезного документа — это очень важный шаг. Теперь я полноправный гражданин нашей страны. Получать паспорт в такой торжественной обстановке очень приятно, волнительно и радостно одновременно, с самого утра готовились всей семьей», — поделился юный гражданин округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.