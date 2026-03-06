В Ленинском округе волонтеры Подмосковья провели акцию безопасности на железнодорожных путях

Волонтеры Подмосковья из Ленинского городского округа продолжают проводить информационные акции по безопасности. 2 марта волонтерская команда вновь вышла на железнодорожную станцию Расторгуево, чтобы напомнить жителям о правилах антитеррористической защищенности и важности личной бдительности на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы призываем жителей быть внимательными к окружающей обстановке и не игнорировать возможные признаки опасности. Важно обращать внимание на посторонние предметы и подозрительных лиц на платформах и в поездах, а также помнить, что любые незаконные действия на железнодорожных путях влекут за собой серьезную ответственность. Бдительность каждого человека может сыграть важную роль в обеспечении безопасности большого количества пассажиров. Железная дорога не прощает халатности, поэтому мы просим жителей беречь себя и проявлять социальную ответственность», — приводятся в сообщении слова руководителя местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полины Романовской.

Уточняется, что в рамках акции активисты раздали пассажирам информационные листовки и провели разъяснительные беседы. Особое внимание было уделено профилактике диверсионной деятельности и информированию жителей о том, как действовать при обнаружении подозрительных предметов или потенциально опасных ситуаций на железнодорожных объектах.

В пресс-службе добавили, что подобные профилактические рейды проводятся волонтерами Подмосковья на регулярной основе — раз в месяц. Предыдущая информационная акция на железнодорожной станции Ленинского округа состоялась 10 февраля. Активисты планируют продолжать просветительскую работу, направленную на повышение уровня безопасности и формирование ответственного отношения к правилам поведения в транспорте.

