В Ленинском округе ветераны СВО и школьники написали диктант о космосе

Ученики Лопатинской школы, представители ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа и депутаты приняли участие во Всероссийском научно-технологическом диктанте «Человек и космос», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский научно-технологический диктант «Человек и космос» прошел в Лопатинской школе. Участники ответили на 23 вопроса о космосе. Большинство заданий касалось жизни Юрия Гагарина, его подготовки к полету и самого исторического события. На выполнение отводился один час.

«Снова сели за парты, чтобы проверить свои знания. Приятно участвовать в школьной жизни вместе с ребятами, учиться новому и своим примером показывать: интерес к знаниям не зависит от возраста», — отметил руководитель ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза.

Он также поблагодарил педагогов и учеников Лопатинской школы, а депутатов — за поддержку и участие.

Диктант позволил участникам проверить знания и узнать новые факты об освоении космоса. В пресс-службе главы округа Станислава Каторова отметили, что совместное участие ветеранов СВО и школьников в образовательных проектах способствует укреплению связи поколений.

По итогам тестирования формируется единый федеральный рейтинг участников. Итоговый балл зависит от количества правильных ответов и времени прохождения теста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.