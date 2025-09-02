В Ленинском округе в День знаний открыли новые школы для 3550 учеников

В День знаний в жилом комплексе «Пригород Лесное» состоялось торжественное открытие нового корпуса образовательного центра «Старт» имени К. Д. Ушинского. Этот шаг является значительным расширением образовательных возможностей всего Ленинского округа, где в этот день распахнули свои двери три новые школы и два дошкольных учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня в Ленинском округе мы открыли 3 масштабные школы, рассчитанные на 3550 учеников, а также 2 детских сада почти на 400 мест. Мы не просто открываем новые здания, мы создаем точки притяжения для детей и родителей, оснащенные по последнему слову техники. Дорогие ученики, пусть этот учебный год принесет вам множество новых знаний, вдохновения, достижений и побед. Учитесь, ставьте перед собой цели и верьте в свои силы», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что новый корпус центра «Старт» принял 400 учеников из основного здания и 500 из Мисайловской школы № 1. Особенно важным этот день стал для 293 первоклассников, которых ждал приятный сюрприз — каждому вручили мороженое в честь начала учебного года. Особое внимание здесь уделили естественно-научному и физико-математическому направлениям. Для углубленного изучения предметов здесь внедрены инновационные курсы: олимпиадная математика, виртуальная реальность и искусственный интеллект. Инфраструктура школы отвечает самым современным стандартам. Здание оснащено современной лабораторией, библиотечным комплексом с медиазоной, двумя спортивными и гимнастическим залами, столовой, медицинским кабинетом и зонами отдыха. На территории школы есть футбольное поле, беговые дорожки, спортивные и гимнастические площадки. Созданы условия для учеников с ограниченными возможностями.

Также, в этот же день состоялось открытие еще одной школы на 1100 учащихся в ЖК «Горки парк», которая стала третьим корпусом центра «Старт». В трехэтажном здании созданы комфортные условия для обучения: просторные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал площадью более 400 кв. метров и два спортивных зала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.