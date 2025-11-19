В Ленинском округе установят новую спортивную площадку до конца ноября

В поселке Развилка подмосковного Ленинского городского округа продолжаются работы по комплексному благоустройству дворовой территории у дома № 38. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» началось обновление спортивной площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Работы реализуются в запланированные этапы. Уже завершен демонтаж прежних конструкций, и в настоящее время ведется удаление старого покрытия. Далее рабочие приступят к формированию щебеночного основания, после чего будет выполнена укладка асфальтового полотна и монтаж современного резинового покрытия», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаила Лосева.

Уточняется, что в ходе благоустройства будет полностью обновлено покрытие спортивной площадки, установлены новые лавочки, малые архитектурные формы, заменен теннисный стол и смонтирован современный спортивный комплекс. Площадь нового спортивного пространства составит более 270 квадратных метров.

Завершение работ запланировано на конец ноября, после чего жители получат современное и безопасное пространство для отдыха и занятий спортом. Ранее по этому же адресу были завершены работы по замене асфальтового покрытия внутри двора и установке новой детской игровой площадки в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Замена и модернизация детских игровых площадок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.