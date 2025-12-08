В Ленинском округе установили дизайнерскую елку

На Тарычевском пруду в Видном Ленинского округа появилась шестиметровая дизайнерская елка, созданная художником Николаем Полисским, основателем знаменитого парка «Никола-Ленивец». Это арт-объект получил название «Электрическая елка» и отличается от традиционных новогодних деревьев своей уникальной формой и конструкцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Электрическая елка» выглядит как большой детский конструктор. Она состоит из крупных разноцветных модулей, напоминающих детали лего. Для их изготовления использованы природные материалы — лоза ольхи и орешника. Каждый из этих «блоков» обвивает настоящая электрическая проводка, что создает эффект новогодней гирлянды. Завершает композицию три яркие звезды, которые добавляют елке праздничного настроения.

С наступлением вечера «Электрическая елка» преображается: внутренние прожекторы включаются, и все сооружение начинает эффектно светиться изнутри. Это зрелище уже привлекло внимание многих жителей города, которые с удовольствием делятся впечатлениями о красоте этой необычной дизайнерской елки.

Такой проект не только украшает город, но и создает атмосферу праздника, привлекая внимание к современному искусству и оригинальным подходам в оформлении общественных пространств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».