В Ленинском округе убрали мусор в лесу по просьбам жителей

Сотрудники МБУ «Благоустройство» 19 октября провели внеплановый субботник в лесном массиве Боброво Ленинского округа после обращений жителей о скопившемся мусоре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» провели внеплановую уборку лесного массива Боброво 19 октября. Работы организовали в ответ на обращения местных жителей.

«Мы услышали просьбы жителей и оперативно организовали уборку территории. Работа по благоустройству продолжается на регулярной основе», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин.

В Ленинском округе также идет комплексная подготовка к осенне-зимнему и весенне-летнему сезонам. Коммунальные службы убирают территории, в том числе с помощью новой вакуумной техники для сбора листвы. Специалисты высаживают деревья, готовят к весне более 95 тыс. луковиц тюльпанов. Параллельно они готовят технику и заготавливают материалы для зимнего содержания дорог.

Недавно по инициативе актива поселения прошла уборка в деревне Спасское. Жители собрали листву и мусор, привели в порядок территорию у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Администрация округа и коммунальные службы призывают посетителей лесов и зон отдыха бережно относиться к природе, соблюдать чистоту и не оставлять мусор.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.