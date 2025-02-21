В Ленинском округе торжественно вручили юбилейные медали ветеранам

«Этот год особенный — 80 лет назад наша страна совершила великий подвиг, одержав победу в Великой Отечественной войне. Здесь, в этом зале, находятся наши уважаемые ветераны — живые легенды, люди, чей героизм и стойкость стали основой мира, в котором мы живем. Низкий вам поклон за ваше мужество, за вашу силу духа, за то, что вы сумели передать нам главный завет — любить и защищать свою Родину. Сегодня мы также с глубокой благодарностью и уважением обращаемся к тем, кто продолжает защищать интересы нашей страны, кто стоит на передовой, выполняя свой долг перед Отечеством. Среди нас — участники специальной военной операции, их семьи, их дети. Вы — пример стойкости, чести и мужества. Мы гордимся вами и верим в вас», — обратился ко всем присутствующим и. о. главы городского округа Эдуард Арадушкин.

В пресс-службе рассказали, что в ходе концерта почтили память погибших героев минутой молчания.

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» были вручены в рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Эти медали были утверждены указом президента Российской Федерации.

«Я хочу пожелать всем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наши защитники возвращаются домой с победой, пусть в каждой семье царят тепло и спокойствие», — добавил Эдуард Арадушкин

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.