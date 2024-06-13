В Ленинском округе стартовала летняя оздоровительная кампания

Свыше 1400 школьников от 7 до 15 лет отдохнут в первую смену в лагерях с дневным пребыванием в Ленинском городском округе. Они открылись на базе 17 образовательных организаций. Летняя оздоровительная кампания началась в муниципалитете 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба главы округа.

«В каждом лагере предусмотрены насыщенные программы для детей — творческие, спортивные, патриотические, посвященные безопасности дорожного движения и другие. Дети будут играть на свежем воздухе, ходить на экскурсии, участвовать в викторинах и соревнованиях, узнавать новое, правильно питаться и полноценно отдыхать», — сказал глава Ленинского округа Станислава Каторова.

н отметил, что порядка 700 ребят из льготных категорий, в том числе из семей участников СВО, получили путевки в лагерь бесплатно.

Дети из большинства пришкольных лагерей посещают бассейн «Дельфин».

«Ребята, которые не умеют плавать, сначала занимаются в нарукавниках, играют в спортивные игры на воде. Кто умеет плавать — тренируются и участвуют в соревнованиях. Плавание, игры и любые занятия в воде полезны для детей, расслабляют позвоночник, позволяют снять негативные эмоции», — сказала директор муниципального детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Всего в течение лета в Ленинском городском округе в лагерях дневного пребывания отдохнут не менее 1900 детей. Кроме того, свыше 330 детей бесплатно поедут в загородные оздоровительные лагеря Подмосковья — это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации и одаренные школьники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.