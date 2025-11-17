В Ленинском округе созданы условия для трудоустройства участников СВО

В Ленинском городском округе участников специальной военной операции продолжают знакомить с предприятиями муниципалитета в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области». Участники уже посетили предприятия такие как «Газдевайс», ТПФ «Конструкция», АО «Москокс„и многие другие. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы стремимся создать оптимальные условия для успешной адаптации и профессиональной реализации наших героев. Образовательные программы и содействие в трудоустройстве являются важнейшими направлениями нашей работы. Мы и дальше продолжим развивать комплексную систему поддержки участников СВО», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

Сообщается, что участники выездных мероприятий знакомились с историей, текущей деятельностью и перспективами развития предприятий, а также с особенностями организации рабочих процессов. Проект позволяет ветеранам получить представление о потенциальных местах трудоустройства и определиться с профессиональным направлением.

В округе также реализуются программы профессионального образования и трудоустройства ветеранов. Рашид Галиуллин, удостоенный звания Героя России, успешно завершил обучение в Одинцовском филиале МГИМО по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» и трудоустроен в Ленинском городском округе. В региональной программе «Герои Подмосковья» три участника СВО из Ленинского городского округа вышли в финал: майор запаса Алексей Гуренков, рядовой запаса Вадим Свистунов и старший лейтенант запаса Виталий Шереметьев. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов выступил наставником Вадима Свистунова в рамках программы, и сейчас он проходит стажировку.

В настоящее время 14 ветеранов СВО и членов их семей проходят обучение по различным направлениям: 3 человека получают образование в университете «Синергия», 6 ветеранов СВО изучают программу «БПЛА», 1 член семьи погибшего осваивает психологию по программе «Своя Сила», а 4 ветерана СВО проходят курс «Азы предпринимательства».