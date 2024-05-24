В Ленинском округе создали новый памятник природы «Суханово»

Вышло в свет постановление правительства Московской области «О создании памятника природы областного значения «Суханово». Новая ООПТ расположена на землях Ленинского округа. Площадь заповедной территории составляет 71,4 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что памятник природы «Суханово» включает в себя ценные природные комплексы.

«Это, в основном, разнотравные и суходольные луга. Также ценным природно-культурным объектом является старинный парк усадьбы «Суханово» с сохранившимися аллеями и многочисленными деревьями-долгожителями. Здесь установлены местообитания 15 охраняемых видов фауны и краснокнижного растения — рябчика шахматного», — отметил министр эковедомства.

В ходе обследования памятника природы биологи обнаружили богатое разнообразие насекомых и, прежде всего, бабочек.

Здесь обитают краеглазка эгерия, коконопряд молочайный, медведица-хозяйка, шашечница авриния, шашечница диамина, бражник липовый, коконопряд молочайный, тонкопряд хмелевой и жужжало разноцветное.

Помимо этого, установлено обитание других краснокнижных видов: обыкновенного ужа, черного коршуна, дятлов — среднего пестрого, зеленого и седого, а также интересного земноводного — чесночницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.