В Ленинском округе состоялся выпускной участников медицинского проекта

Во Дворце культуры Видного подмосковного Ленинского городского округа 13 ноября состоялся торжественный выпускной второй группы школьников медицинского класса образовательного центра «Успех» просветительского проекта «Пора все знать». Почетными гостями на мероприятии стали заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман, главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова и начальник Управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Поздравляю всех вас, дорогие ребята, от всей души желаю каждому успехов и новых достижений. Очень ценно, что вы выбрали медицинское направление. Однако наш проект говорит о более универсальных ценностях — о здоровом образе жизни, и он важен для каждого из вас, независимо от того, свяжете ли вы будущее с медициной. Отдельная благодарность коллективу Видновского перинатального центра — за терпение, профессионализм и готовность отвечать даже на самые сложные и неожиданные вопросы старшеклассников. Ваша работа вдохновляет и открывает перед ребятами новые горизонты», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Ивана Гетмана.

Уточняется, что выпускной вечер включил интерактивную викторину по пройденному материалу, демонстрацию видеофильма о проекте и торжественное вручение дипломов об успешном окончании проекта и памятных подарков выпускникам. Все выпускники проекта продемонстрировали уверенное владение материалом, успешно выполнив итоговые задания и подтвердив высокий уровень полученных знаний. Завершился праздник концертной программой с участием танцевального клуба «Звездный вальс» и вокальной студии «Эврика».

«В течение месяца 17 учеников медицинского класса проходили интенсивное обучение у наших ведущих специалистов. Акушеры-гинекологи, эндокринолог, психолог, анестезиолог-реаниматолог и другие наставники проводили интерактивные занятия по здоровому образу жизни, оказанию первой помощи и основам реанимации. Отказались от формата лекций в пользу живого диалога. Ребята приобретали не только теоретические знания, но и практический опыт», — отметила главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.