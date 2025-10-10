В Ленинском округе состоялся открытый диалог с Союзом женщин России ко Дню пожилого человека

В подмосковном Ленинском городском округе прошла стратегическая встреча с Союзом женщин России. Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, стало площадкой для открытого диалога о решении актуальных проблем старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Подобные встречи крайне важны для выстраивания эффективной политики поддержки граждан. Мы не только получаем обратную связь о реальных проблемах, но и помогаем людям сориентироваться в способах их решения. Особую тревогу вызывают участившиеся случаи мошенничества. Многие, особенно старшее поколение, не всегда успевают отслеживать новые схемы обмана. На таких встречах мы можем напрямую предупредить людей, поделиться примерами из практики и научить, как защитить свои сбережения», — сказала помощник Уполномоченного по правам человека в Московской области в Ленинском городском округе Екатерина Лысенко.

Уточняется, что в ходе живого диалога обсуждались бытовые проблемы, волнующие жительниц округа: вопросы земельных участков, алгоритмы подачи обращений в государственные органы, досудебные способы решения конфликтных ситуаций. Особое внимание было уделено противодействию мошенническим схемам. Подобные диалоги позволяют не только информировать граждан об их правах, но и формировать новые подходы к решению наболевших проблем.

«В главном документе страны — 137 статей, закрепляющих наши свободы и права в самых разных сферах. Но сегодняшний разговор — о том, как эти конституционные нормы воплощаются в жизни каждой конкретной женщины: в решении земельных вопросов, в защите здоровья, в получении заслуженной пенсии. Мы переводим язык закона на язык практических решений», — отметила председатель отделения союза женщин России в Ленинском городском округе Елена Ястребова.

