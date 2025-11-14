В Ленинском округе состоялась выездная администрация

В Лопатинской школе подмосковного Ленинского городского округа состоялась третья встреча в формате «Выездная администрация», посвященная вопросам транспортного обслуживания и дорожной инфраструктуры. Мероприятие провел заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов при участии руководителей профильных управлений администрации, представителей министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, АО «Мострансавто», управления регионального автотранспортного контроля министерства, ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» и депутатов Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подобные встречи позволяют нам оперативно реагировать на потребности жителей и совместно находить решения актуальных проблем. Все поступившие обращения взяты на контроль профильными управлениями администрации», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Пальтова.

Уточняется, что на встрече приняли участие около 90 местных жителей. В ходе открытого диалога жители обсудили ключевые вопросы транспортного обслуживания территории, включая качество работы общественного транспорта и оптимизацию расписания маршрутов 379 и 1224, размещение дополнительных дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей в ЖК «Государев дом», а также обустройство тротуарной сети. Кроме транспортных вопросов, жители затронули темы жилищно-коммунального хозяйства, в частности размещение контейнерных площадок, а также вопросы обеспечения территориальной безопасности. В рамках направления дорожного хозяйства поступили вопросы по эвакуации брошенного транспорта на территории ЖК «Государев дом».

«В настоящее время проводятся мероприятия по передаче улицы Сухановская в муниципальную собственность. До конца 2025 года приступим к установке дорожных знаков. Также, совместно с Министерством транспорта Московской области будет запущена система «Паркон» для контроля соблюдения правил парковки и стоянки с применением административных мер к нарушителям и организацией эвакуации транспортных средств», — добавил Андрей Пальтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.