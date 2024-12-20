В Ленинском округе сняли с елки 98 открыток с желаниями детей

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с начальником управления министерства внутренних дел России по Ленинскому округу Сергеем Астаховым, Видновским городским прокурором Игорем Фокиным, начальником ОНД и ПР по Ленинскому округу Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Дежкиным, главным врачом Видновской клинической больницы Бутаем Бутаевым и предпринимателями сняли с елки 98 праздничных открыток с желаниями детей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Новый год — это удивительный праздник, который особенно ждут дети. В этом году у нас есть возможность поддержать тех, кто особенно нуждается в чудесах и положительных эмоциях — детей участников специальной военной операции и детей с ограниченными возможностями», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, данная акция проводится в Ленинском округе с 2016 года и уже стала доброй традицией. К исполнению детской мечты подключаются руководители администрации, муниципальных предприятий, учреждений и служб, депутаты, предприниматели, исполняя желания и даря подарки детям, которые оставляют письма на елке. К Новому году ребята получат то, что загадали.

«Я снял открытку, на которой написано желание восьмилетней Арины. Она очень творческая и энергичная девочка, увлекающаяся хореографией и тхэквондо. К новому году она мечтает о раздвижных роликах — я обязательно помогу ей осуществить это желание. В преддверии Нового года хочу пожелать семье Арины крепкого здоровья, гармонии и удачи во всех начинаниях», — рассказал Станислав Каторов.

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