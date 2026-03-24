В Ленинском округе сформирован адресный перечень дворов для благоустройства

В Ленинском городском округе Московской области определен адресный перечень дворовых территорий, которые планируется благоустроить в 2026 году в рамках муниципальной программы «Чистый округ». Работы будут проведены при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы системно подходим к обновлению дворов, поскольку именно они формируют повседневную среду для жителей. Наша задача — сделать эти пространства современными, удобными и безопасными. В 2026 году благоустройство дворовых территорий будет продолжено в плановом порядке», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В перечень вошли следующие адреса: в поселке городского типа Горки Ленинские — Южный проезд, дом 11; в поселке городского типа Молоково — улица Школьная, дома 9–12; в поселке городского типа Новодрожжино — дома 9/1 и 9/2; в поселке городского типа Боброво — улица Лесная, дом 22, корпус 2; в городе Видное — улица Советская, дом 32; дом 34, корпуса 1 и 2; дома 28 и 30; дома 2, 4, 6, 8 и 10; дома 12, 14 и 18; улица Школьная, дома 81, 83, 85, 87 и 89; дома 67, 69, 71, 73, 75 и 79; проспект Ленинского Комсомола, дома 3 и 5; дом 7, корпуса 1 и 2; в поселке городского типа Дрожжино — Новое шоссе, дом 8, корпуса 1 и 2; дом 6, корпуса 1 и 2; дом 4, корпуса 1, 2 и 3.

На каждой территории предусмотрен комплекс работ: обновление асфальтобетонного покрытия на тротуарах и проездах, ремонт парковочных зон, замена бортового камня, установка современных скамеек и урн, обустройство удобных спусков для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также обновление малых архитектурных форм. Завершающим этапом станет озеленение дворов. Начало работ запланировано на май 2026 года, завершение работ по всем адресам — на сентябрь 2026 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.