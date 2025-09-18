В Ленинском округе сформировали новый состав молодежного парламента

В Ленинском городском округе приступил к работе вновь избранный состав Молодежного парламента при местном Совете депутатов. В него вошли 15 активистов от 16 до 35 лет. «Парламентарии» уже провели свое первое заседание, где избрали председателя. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Формирование молодежного парламента началось летом. В течение августа поступали заявки от кандидатов со всего Ленинского округа. Затем комиссия провела конкурсный отбор, и наиболее достойных пригласили на собеседование. В итоге наиболее сильные кандидаты были утверждены в качестве членов парламента», — приводятся в сообщении слова вновь избранного председателя Молодежного парламента Данилы Сорокопудова.

В Ленинском округе это уже четвертый созыв молодежного общественного органа. Он избирается на двухлетний срок полномочий. На первом организационном заседании ребят поприветствовал председатель Совета депутатов Станислав Радченко, а также выступил с напутственным словом наставник молодых парламентариев от депутатского корпуса — заместитель председателя Совета Александр Богданов.

«Все ребята уже имеют определенный опыт общественной деятельности и хорошо знают округ: кто-то из них — активист волонтерского движения, кто-то задействован в „Молодой Гвардии Единой России“ или в сборе гуманитарной помощи. Самое главное, что все они неравнодушные, целеустремленные, с горящими глазами», — подчеркнул Богданов.

Основными направлениями деятельности Молодежного парламента станет патриотическое воспитание молодежи округа, взаимодействие со старшеклассниками муниципальных школ и привлечение их к волонтерскому движению, а также ребята будут перенимать опыт и обучаться у старших коллег из Совета депутатов и администрации округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.