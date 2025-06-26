В Ленинском округе расцвела орхидея, занесенная в Красную книгу Подмосковья

В Ленинском городском округе вблизи Сухановского парка расцвела дикая орхидея «Любка двулистная», которая занесена в Красную книгу Московской области. Данное растение относится к исчезающим видам и требует бережного отношения, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Чтобы зацвести, орхидее нужно как минимум 10-12 лет. Этот цветок включен в Приложение 1 Красной книги Московской области и охраняется государством. Важно помнить, что это очень нежный цветок, который необходимо оберегать. Сбор этих орхидей недопустим, так как именно из-за этого и уничтожения мест их произрастания популяция „Любки двулистной“ была частично утрачена», — сказала краевед Мария Аргир.

Она рассказала, что «Любка двулистная» также известна как «ночная фиалка» благодаря своему сильному и приятному аромату, распространяющемуся в ночное время. Опыление этого цветка происходит преимущественно ночными насекомыми и бабочками. Период цветения приходится на конец июня — начало июля.

«Многие ошибочно думают, что, пересадив этот цветок из леса в сад, смогут сохранить его. К сожалению, в таких условиях орхидея проживет максимум 1-1,5 года и погибнет. „Любка двулистная“ может существовать только в симбиозе с грибами, связь с которыми формируется на протяжении многих лет. Как только грибные споры исчезают, цветок умирает. Поэтому лучше любоваться орхидеей в естественной среде, охранять места ее обитания и не уничтожать их», — подчеркнула Мария Аргир.

В Ленинском округе на территории памятника природы «Суханово», в особо охраняемой природной зоне, насчитывается от 100 до 150 экземпляров этого уникального растения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.