В Ленинском округе проверили соблюдение требований при организации ярмарки

На площадке возле кинотеатра «Искра» в Видном завершила работу продовольственная ярмарка «Товары регионов России». В период ее действия были проведены проверочные мероприятия по контролю соблюдения соответствующего законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Совместно с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия на регулярной основе проводим рейды с целью мониторинга торговой деятельности ярмарки. Выявленные недочеты и замечания доводим до организаторов для дальнейшего устранения и учета на будущие мероприятия», — приводятся в сообщении слова начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Ильи Булгакова.

Сообщается, что следующая ярмарка около «Искры» начнет свою работу 24 февраля и будет приурочена ко Дню защитника Отечества. Здесь можно будет приобрести продовольственные продукты и товары работы местных мастеров.

Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье в течение февраля будет организовано порядка 150 ярмарок, на которых жители смогут купить фермерские товары от производителей из Московской области и других регионов: сыры, мед, мясные деликатесы, хлебобулочные изделия. Кроме того, с началом масленичной недели на подмосковных ярмарках можно будет попробовать блины с разными начинками и принять участие в традиционных русских гуляниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.