В Ленинском округе проверили качество продуктов в розничном магазине

Сотрудники отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа провели внеплановую проверку одного из продуктовых магазинов на территории муниципалитета. Мероприятие было инициировано в рамках контроля за соблюдением правил продажи алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Подобные проверки носят не разовый, а системный характер. Мы на постоянной основе мониторим ситуацию в сфере розничной торговли. Работа в этом направлении будет продолжена. Мы будем выходить на торговые точки и дальше, чтобы жители могли быть уверены в качестве приобретаемых продуктов. Призываю и самих покупателей внимательно смотреть на сроки годности — ваша бдительность тоже помогает предотвращать нарушения», — приводятся в сообщении слова начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрея Асеева.

Сообщается, что в ходе осмотра торгового зала специалистами были выявлены нарушения сроков годности товаров. По факту выявленных нарушений сотрудники администрации инициировали немедленное изъятие. Вся некачественная продукция была снята с торговых полок и утилизирована представителем индивидуального предпринимателя непосредственно на месте в ходе проверки.

Подобные контрольные мероприятия на территории Ленинского городского округа проводятся на регулярной основе. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм и защите прав потребителей.

