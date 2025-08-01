В Ленинском округе провели санитарную рубку деревьев в парках и лесопарках

В подмосковном Ленинском городском округе была проведена санитарная рубка деревьев в парковых и лесопарковых зонах, включая Тимоховский парк. В рамках мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений в этом парке был получен порубочный билет на 21 дерево, среди которых аварийные и сухостойные. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Данные деревья представляют угрозу как для безопасности посетителей парка, так и для экосистемы, так как на них могут развиваться микроорганизмы и вредители. В связи с этим возникла необходимость их удалить. Спиленные деревья будут утилизированы, древесина переработана в щепу и использована в качестве покрытия для грунтовых дорожек, что создаст комфортные условия для прогулок наших посетителей», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

По завершении санитарной рубки на осень будет запланирована компенсационная высадка новых деревьев. Вместо срубленных 21 дерева будут высажены более 40 новых саженцев. Основными породами для восстановления зеленого фонда выбраны сосны, клены и дубы, которые должны обогатить экосистему парка.

Площадь Тимоховского парка составляет более 13 га, а санитарная рубка была проведена на территории площадью 5 гектаров. Указанные работы носят регулярный характер и проводятся по мере выявления аварийных деревьев, по результатам дендрологического обследования. Реализация этих мер позволит улучшить состояние парка, повысить безопасность и создать более комфортную среду для отдыха и прогулок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.