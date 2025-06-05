В Ленинском округе провели первую выездную администрацию для медиков

Первая встреча в формате «выездной администрации» была проведена для сотрудников учреждения здравоохранения на территории Поликлиники № 4 в Мисайлово. В мероприятии приняли участие заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин совместно с заместителем министра здравоохранения Московской области Еленой Зинатулиной, главным врачом Видновской клинической больницы Алексеем Кизиловым и другими заместителями, а также руководителями профильных служб администрации муниципалитета, представителями депутатского корпуса, МЧС, полиции и нотариуса, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Целью моего обращения было развитие аллергологии и иммунологии в Ленинском округе, а также повышение осведомленности пациентов о здоровом образе жизни и развитие существующей „Школы здорового образа жизни“. Беседа была очень результативной, я приятно удивлена готовностью людей оказать помощь, если ты что-то делаешь. Я получила положительные ответы на свои вопросы и очень надеюсь, что благодаря совместной работе, жители округа будут лучше осведомлены о роли аллерголога, иммунолога и важности здорового образа жизни», — сказала врач аллерголог-иммунолог поликлиники № 4 Наталья Попова.

В рамках встречи как работники учреждения, так и местные жители смогли задать волнующие вопросы и получить компетентные ответы от представителей здравоохранения и администрации. Обсуждался широкий спектр тем, включая актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, образования, транспортной доступности и другие. Среди приоритетных вопросов от медицинских работников были вопросы получения социальной ипотеки, компенсаций за съемное жилье, доступности медицинской помощи в удаленных территориях, а также участия в программе «Земский доктор».

Все озвученные вопросы традиционно были приняты в работу профильными отделами. Подобные встречи проводятся регулярно в разных районах Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.