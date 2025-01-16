В Ленинском округе провели первую встречу в текущем году с жителями

Первую встречу с населением в текущем году в формате «выездной администрации» провели глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, его заместители, депутаты Совета депутатов, нотариус, руководители профильных управлений администрации, а также представители МЧС и полиции. Встреча прошла на территории образовательного центра «Лидер» в Боброво, где собрались свыше 60 неравнодушных жителей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Работа с нарушителями правил парковки в нашем муниципалитете находится на постоянном контроле. На регулярной основе проводим эвакуацию транспортных средств, в том числе грузового транспорта. В 2024 году в Восточном Бутово эвакуировали более трех тысяч автомобилей за нарушение правил. В этом году будем стремиться к еще более интенсивной работе в данном направлении», — подчеркнул глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На встрече главной темой обсуждения стала проблема эвакуации неправильно припаркованного транспорта на территории муниципалитета и строительство опорного пункта полиции. Также, обсудили ряд актуальных вопросов, включая зачисление в детские сады и школы, благоустройство придомовых территорий, в том числе установка шлагбаумов во дворах и другое.

«Я обращалась с просьбой касательно ремонта детских площадок, многие из них уже модернизировали. Вопросы действительно решаются, и мы это наблюдаем. Такой формат встреч приносит нам большую пользу», — поделилась одна из присутствующих жительниц поселка городского типа Боброво Ленинского округа.

Все озвученные вопросы традиционно приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.