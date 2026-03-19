В Ленинском округе провели лекцию о боях за Крым

Патриотическую лекцию о событиях Великой Отечественной войны на Крымском полуострове провели 17 марта в образовательном центре «Успех» Ленинского округа. Участники познакомились с историческими экспонатами и обсудили стратегическое значение региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Живая история Отечества» и было посвящено сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Школьникам рассказали о ключевых этапах боевых действий в Крыму, оборонительных и наступательных операциях, а также о роли полуострова в системе военных действий того периода.

Участники увидели исторические экспонаты, в том числе бескозырку военно-морского флота СССР и 40-миллиметровый снаряд танка «Валентайн», поставлявшегося в СССР по ленд-лизу. Экспозиция позволила наглядно представить вооружение и форму защитников Крыма.

«Такие диалоги помогают молодым людям лучше ориентироваться в исторических процессах. Они формируют ответственное отношение к будущему страны и позволяют глубже понимать события прошлого», — пояснил депутат совета депутатов Ленинского городского округа, ветеран специальной военной операции Дмитрий Белитский.

«В своем выступлении я остановился на ключевых этапах боевых действий на территории Крыма, а также на стратегическом значении полуострова и героизме советских солдат и мирных жителей», — поделился активист «Молодой Гвардии» Лев Мулюкин.

В администрации отметили, что проект «Живая история Отечества» продолжат. Подобные встречи направлены на укрепление гражданской позиции молодежи и развитие интереса к отечественной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.