В Ленинском округе прошло торжественное мероприятие в День воинской славы России

В Ленинском городском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню воинской славы России и Дню памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Празднование началось с божественной литургии и крестного хода в Георгиевском храме города Видное. Затем у Вечного огня состоялся митинг, в котором принял участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе главы округа.

«Сегодня мы чествуем День воинской славы. В этот же день все мы, православные верующие, вспоминаем святого Георгия Победоносца, великомученика, небесного защитника Московской области и покровителя воинской доблести. Этот день напоминает нам о героических деяниях наших предков, защитивших свободу и суверенитет страны. Именно на подмосковной земле развернулась одна из ключевых битв Великой Отечественной войны — битва за Москву. Тогда, впервые за время Второй мировой войны, немецкие войска были разгромлены и отброшены от столицы, а Московская область освобождена от захватчиков. Икона Святого Георгия Победоносца всегда служила источником вдохновения для военных подвигов и укрепляла моральный дух народа в сложные периоды истории. Невозможно переоценить вклад наших воинов, жителей Подмосковья и Ленинского округа в общую Победу. Мы навечно сохраним в памяти подвиг тех, кто самоотверженно сражался на передовой, работал в тылу и восстанавливал нашу область», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Станислав Каторов совместно с представителями администрации муниципалитета, депутатского корпуса, духовенства, сотрудниками профильных служб и правоохранительных органов, ветеранами, активистами «Молодой гвардии Единой России», «Волонтерами Подмосковья», «Юнармии» и жителями Ленинского округа возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы. Также все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.

«В этот памятный день желаю всем мира, добра и процветания! Пусть Святой Георгий Победоносец защищает вас и ваши семьи от бед и напастей. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, гармония и взаимопонимание», — добавил Станислав Каторов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.