В Ленинском округе прошла уборка береговой линии Пуговичинского пруда

В Ленинском городском округе прошло мероприятие по уборке береговой линии Пуговичинского пруда, расположенного на русле реки Купелинка. В результате проведенных работ с территории береговой линии собрано и вывезено свыше 100 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Первоочередная задача — восстановление объекта, которое позволит вернуть пруду его полноценный водный режим. Далее планируется комплексная очистка водоема с последующим благоустройством территории береговой линии, чтобы в итоге жители получили современную, комфортную зону для отдыха у воды», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что в мероприятии принимали участие специалисты МБУ «Благоустройство», МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное», АО «Управляющая компания ЖКХ», а также строители жилого комплекса в пойме реки Купелинка. Совместными усилиями участникам удалось значительно улучшить состояние прибрежной территории.

Ранее сообщалось, что глава Ленинского округа Станислав Каторов с заместителями, руководителями профильных служб и представителями Минэкологии Московской области провели совместный выезд на реку Купелинка, основной целью которого стала оценка состояния водоема и прилегающей территории. В ходе осмотра были выявлены нарушения функционала плотины, образующей Пуговичинский пруд, что стало причиной обмеления водоема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.