В Ленинском округе прошла контрольная закупка энергетиков несовершеннолетним

По обращениям жителей в Ленинском городском округе проведена внеплановая контрольная закупка в одной из торговых сетей с целью проверки соблюдения законодательства о продаже энергетических напитков несовершеннолетним лицам. Мероприятие прошло при совместном участии сотрудников администрации муниципалитета и органов правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«По фактам продажи энергетиков несовершеннолетним поступает не так много обращений, но каждое из них отрабатывается незамедлительно. Если жители сталкиваются с подобными нарушениями, просим сообщать, и мы обязательно примем меры», — приводятся в сообщении слова начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрея Асеева. Сообщается, что в ходе выездного мероприятия был выявлен случай нарушения: сотрудник магазина продал энергетический напиток лицу, не достигшему совершеннолетия, не запросив документ, удостоверяющий личность. Это первый подобный инцидент на территории муниципалитета за текущий год. Продавцу, совершившему данное правонарушение, грозит административный штраф, размер которого составит от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическое лицо, владеющее магазином, также понесет ответственность в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Администрация Ленинского городского округа напоминает предпринимателям о неукоснительном соблюдении запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и призывает жителей сообщать о подобных случаях для оперативного реагирования