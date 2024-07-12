В Ленинском округе прошел «Забег в ползунках» в честь Дня семьи, любви и верности

В Ленинском округе состоялся уже не первый по счету «Забег в ползунках». В этот раз конкурс организовали сотрудники «Центра культуры поселка совхоза имени Ленина». Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Такое соревнование в округе организовывают уже в девятый раз. Конкурс предназначен для детей от 6 месяцев до года. По условиям забега ребенок должен быстрее всех преодолеть дистанцию длиной 2 метра.

«Задача родителей – сделать так, чтобы ребенок не сбился и вовремя дополз до финиша. Для этого они ему помогают, зовут, подбадривают, показывая ему разные игрушки, чтобы ребенок быстрее преодолел дистанцию», – сказал художественный руководитель центра культуры поселка совхоза имени Ленина Денис Гавриков.

Всего в конкурсе приняли участие 6 детей, первое место заняла Ева Пекина – ей 1 год. Все участники забега в ползунках получили грамоты и подарки, которые им вручили муниципальные депутаты, победители предварительного голосования партии «Единая Россия» Татьяна Вуевич, Мария Гаевская и Алена Кокоева.

«Хочется сказать, что семья – это наше все, цените друг друга, любите друг друга, помогайте друг другу. Важнее семьи нет ничего в жизни!», – приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского городского округа, победителя предварительного голосования партии «Единая Россия» по Ленинскому округу Татьяны Вуевич.

В мероприятии приняли участие и дети постарше – для них было организовано много творческих мастер-классов и развлекательных игр.

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