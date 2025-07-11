В Ленинском округе прошел экологический рейд

В подмосковном Ленинском городском округе сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области совместно с представителями администрации муниципалитета и территориального отдела «Горки Ленинские» провели рейдовое мероприятие по пресечению незаконного сжигания отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках выездного мероприятия, осуществленного на территории земельного участка в деревне Горки с кадастровым номером 50:21:0080306:262, расположенного вблизи географических координат 55.515508 37.761392, было выявлено наличие печи, предназначенной для сжигания отходов. Обнаруженная печь оказывала вредное воздействие на экологическую обстановку», — прокомментировала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Благодаря оперативным мерам, владельцы участка в кратчайшие сроки произвели демонтаж печи. В дальнейшем мероприятия по поддержанию чистоты и порядка в сельских населенных пунктах Ленинского округа и на прилегающих к ним территориях будут продолжены.

Подобные проверки регулярно проводятся сотрудниками министерства экологии и природопользования Московской области и администрацией Ленинского городского округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.