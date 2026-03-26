В Ленинском округе пройдет масштабная акция по сбору гумпомощи «Доброе дело»

В Ленинском городском округе объявлен масштабный сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Акция организована в рамках регионального проекта «Доброе дело» силами «Волонтеров Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«В нашем округе мы видим огромный отклик: жители, предприниматели и волонтеры объединяются, чтобы наши бойцы на передовой чувствовали поддержку дома, а жители новых территорий получали все необходимое. Каждый вклад, даже самый небольшой — это реальная помощь тем, кто в ней нуждается», — приводятся в сообщении слова директора МБУ по работе с молодежью «Энергия» Ильи Сенчурова.

Сообщается, что для передачи необходимых вещей и продуктов жители муниципалитета могут воспользоваться несколькими площадками. Основной этап акции пройдет в пятницу, 27 марта, с 15:00 до 17:00 на первом этаже кинотеатра «Искра» по адресу: Советский проезд, д. 2. Кроме того, в Видном на постоянной основе функционирует пункт приема гуманитарной помощи в МБУ по работе с молодежью «Энергия» на проспекте Ленинского Комсомола, д. 16, где волонтеры принимают грузы в соответствии с графиком работы учреждения.

К сбору принимаются товары первой необходимости: медикаменты, средства личной гигиены, теплая одежда и белье, а также продукты питания с длительным сроком хранения (консервы, крупы, чай, сахар).

В пресс-службе добавили, что все собранные в ходе акции вещи будут централизованно отсортированы и отправлены в региональные распределительные центры для последующей доставки адресатам в зону СВО и новые регионы России — ЛДНР.

