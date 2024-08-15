В Ленинском округе продолжается благоустройство Тарычевского пруда

Проводятся работы по обновлению Малого Тарычевского пруда в Видном. На территории завершена половина работ по устройству твердых покрытий и укладке свайных полей, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В Видном активными темпами продолжается обустройство Малого Тарычевского пруда и прилегающих территорий. Уже выполнено 50% работ по обустройству твердых покрытий и половины свайных полей для строительства дорожки над водой. В настоящее время рабочие приступили к обвязке свай. Следующим этапом станут работы по установке освещения, малых архитектурных форм и павильонов», — уточнили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Инициативу благоустройства Малого Тарычевского пруда ранее представили жители ЖК «Зеленые Аллеи» в качестве социальной инициативы на форуме «День соседей».

«У меня двое маленьких детей, и, безусловно, для меня важно, чтобы рядом с домом была благоустроенная и комфортная территория, где мы могли бы проводить свободное время», — рассказала на форуме жительница ЖК «Зеленые Аллеи» Ольга К.

Ранее в Ленинском округе Подмосковья прошло шесть форумов «День соседей», по итогам которых были определены приоритетные инициативы для реализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.