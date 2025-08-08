В Ленинском округе привели в порядок подходы к 14 школам

В Ленинском городском округе продолжается подготовка образовательных организаций к новому учебному году. Один из ключевых вопросов — безопасность дорожной инфраструктуры возле школ. Около 14 объектов образования подходы уже привели в нормативное состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Важно, чтобы дети могли самостоятельно дойти до школы и обратно, а родители были уверены в безопасности их пути. Для этого в обязательном порядке обновляем разметку на пешеходных переходах, там, где это требуется, ремонтируем и моем дорожные знаки, устанавливаем пешеходные ограждения и искусственные дорожные неровности. После окончания этих работ еще раз обойдем все учреждения образования вместе с сотрудниками Госавтоинспекции», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В нормативное состояние уже привели подходы к 14 школам: 11 из них расположены на муниципальных дорогах, 3 — на региональных. Работы проведены возле Видновских школ № 1, 2, 5, 10, художественно-технического лицея, Бутовской школы № 1 и других учреждений. Кроме того, специалисты проверяют состояние проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек, исправность светофоров, наличие наружного освещения.

В рамках подготовки к учебному году проверку проходят и школьные автобусы, осуществляющие организованный подвоз к образовательным организациям детей из отдаленных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что межведомственная комиссия завершила приемку всех образовательных организаций Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.