В Ленинском округе пресекли продажу алкоголя у детсада

Контролеры выявили незаконную продажу алкоголя вблизи детского сада в микрорайоне Пригород Лесное деревни Мисайлово Ленинского округа. Продукцию реализовывали без регистрации в ЕГАИС, в отношении предпринимателя составлен протокол, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией Ленинского городского округа провели контрольно-надзорное мероприятие в отношении хозяйствующего субъекта, занимавшегося розничной продажей алкоголя с нарушениями законодательства. Продукция продавалась без обязательной регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Главный эксперт отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Степанов сообщил, что торговая точка располагалась в непосредственной близости от дошкольного учреждения, что запрещено законом.

«Ранее индивидуальный предприниматель уже официально уведомлялся администрацией о недопустимости незаконной торговли алкогольной продукцией, однако предупреждение было проигнорировано, что в итоге привело к санкциям», — пояснил Степанов.

В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, вся нелегальная алкогольная продукция изъята из оборота. Материалы направлены в суд для принятия решения.

В администрации подчеркнули, что работу по выявлению и пресечению незаконной продажи алкоголя в Ленинском округе ведут на постоянной основе. Особое внимание уделяют торговым объектам рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и другими социальными учреждениями.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки.

Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.